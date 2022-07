Umbria, trovato morto a vent’anni nel garage di casa: inutili i soccorsi

Dramma a Guardea dove nella tarda serata di ieri, mercoledì 20 luglio, è stato trovato il corpo senza vita di un ventenne del posto.

Il rinvenimento nel garage di casa, inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ventenne. Accertamenti a tutto campo per risalire alle cause della morte, anche se non è escluso che si sia trattato di un gesto volontario.