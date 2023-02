MALTEMPO Forti raffiche di vento creano disagi: l'albero cade e trancia cavo dell'Enel, accade a Gualdo Tadino

Forti raffiche di vento gelato stanno spazzando su gran parte della provincia di Perugia. Temperature minime in ribasso e ovunque sotto lo zero. A Gualdo Tadino è caduta sulla strada una pianta imponente in Via Otello Sordi intorno alle 7:30. L'arbusto ha tranciando un cavo dell’Enel: i Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti per la rimozione e messa in sicurezza della zona, sul posto anche 2 squadre dell'Enel per il ripristino del cavo e del servizio di trasmissioe dell'energia nelle case e in aziende.