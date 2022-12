PIOGGIA D'ORO IN UMBRIA | Il superenalotto premia Gualdo: 5+1 da 1milione 150mila euro. A Deruta invece un 5 ricco...

Non ha ancora un volto e un nome il nuovo milionario di Gualdo Tadino che sabato sera ha centrato un ricchissimo 5 + 1 al Superenalotto: la vincità è di 1.150.947 euro che al netto delle tasse si riduce (se così si può dire) qualcosa come 950mila euro. In città molte ipotesi sono emerse nel corso della domenica; quella prevalente - ma che ovviamente non ha nessun riscontro reale - riguarda una ipotetica signora tra i 55-60 anni, del posto e cliente (seppur non abituale) del Cartolibreria Biancospino - punto vendita Sisal -. La giocata è stata di appena 3 euro (schedina da due colonne). I numeri vincenti: 04 - 37 - 38 - 53 - 73 - 79 Jolly: 29 - SuperStar: 90. Nessun 6, invece, durante quest’ultima estrazione per cui il Jackpot vola a 321,6 milioni. Altro premio importante ma di importo nettamente inferiore è stato assegnato ad una schedina di superenalotto giocata a Deruta. Presi 5 punti che valgono ben 74.368,94 euro.