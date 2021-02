"A nome dell'Umbria grazie ai volontari, medici, operatori sanitari che dedicano ogni loro forza per combattere la pandemia"

E' la loro giornata ma oggi più che mai si trovano in prima linea per fronteggiare l'avanzata della pandemia ormai giunta alla sua terza ondata quasi ad un esatto dal primo lockdown. Stiamo parlando dei professionisti sanitari, sociosanitari, socio assistenziali e del volontariato la prima linea quotidiana contro il virus. La Presidente della Giunta regionale Donatella Tesei ha voluto sia rendere grazie che merito a tutti loro con un messagio: "Voglio cogliere l’occasione della “Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socio assistenziali e del volontariato”, per rivolgere un profondo e sentito ringraziamento a tutti coloro che in questa lunga fase emergenziale hanno dedicato ogni loro forza per stare accanto, ed essere di infinito aiuto, a tutti gli italiani"

“La giornata celebrata oggi – ha concluso la presidente - è stata istituita proprio come momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio di tutti coloro che si sono messi a disposizione della collettività nel corso della pandemia. Non è un atto dovuto. E’ un sincero gesto simbolico di gratitudine che rende merito ai tanti operatori sanitari impegnati nella gestione dell’emergenza, che hanno messo e continuano a mettere a repentaglio la loro vita, a volte anche perdendola. Come Istituzione voglio ringraziarli a nome di tutta la comunità regionale, e voglio ribadire che saremo sempre accanto a loro per coadiuvare, per quello che è proprio del nostro ruolo, il loro lavoro”.