Covid, una giornata nerissima sul fronte dei decessi: sei su sette non aveva completato il ciclo della terza dose

Una bruttissima giornata sul fronte dei decessi per Covid: 7 persone hanno perso la vita in Umbria. Un dato molto alto rispetto alle ultime settimane. E purtroppo siamo ancora lontani dal picco della quinta ondata di Covid previsto per la fine di gennaio. Il Commissario anti-Covid Massimo D'Angelo ha spiegato che nella fascia delle persone intorno ai 60 anni i decessi sono sostanzialmente quelli di pazienti non vaccinati o con un ciclo di vaccino non completo. Ancora una volta le autorità sanitarie regionali spingono ora più che mai a vaccinarsi e completare tutto il ciclo la popolazione degli over 60, la più esposta alla variante Omicron.

I 7 deceduti umbri in prevalenza erano persone affette da più patologie pregresse e di età avanzata: di cui 3 vaccinati con 2 dosi da più di 3 mesi, 2 non vaccinati, 1 vaccinato con una sola dose, nato nel 1959, 1 over 80 vaccinato con 3 dosi.

“L’analisi di questi dati – ha affermato il commissario D’Angelo –spinge ancora di più sulla necessità di fare il booster perché solo così si è più protetti dalla malattia grave e dal rischio di complicanze che comportano l’ospedalizzazione".