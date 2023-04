Trasporto pubblico, i benefici della gara d'appalto : "Mai più attese alle fermate senza sapere se e quando passerà bus"

L’imminente gara per i servizi di Trasporto Pubblico Locale regionale, dopo anni di rinvii, porterà in dote importanti migliorie a beneficio dei passeggeri. L’Assessorato alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, ha voluto evidenziare gli elementi più evidenti che permetteranno un profondo miglioramento del servizio di trasporto, una volta affidato il settore all'azienda vincitrice della gara europea che riguarda tutto il territorio regionale.

Dotazioni dei mezzi per disabili fisici e sensoriali: "Saranno obbligatori sul 100% dei mezzi dotati la pedana manuale per carrozzine (ad oggi lo standard è il 50% dei mezzi); sul 100% dei mezzi saranno inseriti annunci interni sonori e visivi sulla fermata successiva; sul 100% dei mezzi dotati di annunci sonori e visivi esterni (alla fermata) che annunciano la linea del mezzo".

Informazioni all’utenza: "La presenza di un AVM (monitoraggio automatico dei mezzi) su tutto il servizio regionale consentirà: il calcolo dei tempi di arrivo (reali, non da orario ufficiale) alle singole fermate, pubblicabili sia su palina a messaggio variabile, dove disponibile, sia sui cellulari dell’utenza, mediante QR code o bot (su applicazioni comuni tipo Telegram): mai più quindi attese infinite alle fermate senza sapere se e quando passerà l’autobus; individuazione di tutta la flotta sulla mappa in tempo reale; calcolo del percorso più breve sulla base del servizio reale che tenga conto anche dei ritardi delle singole corse".

Monitoraggio automatico della regolarità e puntualità del servizio (strumenti di controllo/pianificazione per gli enti programmatori): "Permetterammp un enorme balzo in avanti in termini di governo delle dinamiche del trasporto da parte degli enti programmatori, che avranno a disposizione un cruscotto riepilogativo, giorno per giorno su: corse effettivamente svolte rispetto a quelle programmate (regolarità) e corse in ritardo, in anticipo, puntuali rispetto al programmato (puntualità): con questi due elementi costantemente monitorati l’applicazione delle penali sarà pressoché automatica, mentre oggi è sostanzialmente impossibile a meno di campagne di indagine lunghe e costose; passeggeri trasportati e numero di validazioni per corsa: il dato dell’evasione sarà immediatamente rilevabile; inoltre le linee a bassa frequentazione potranno essere oggetto di specifiche indagini; gli enti programmatori avranno pertanto a disposizione dati sempre aggiornati per la revisione delle loro reti, senza dipendere dal supporto del soggetto gestore come avviene oggi".

Integrazione tariffaria regionale unificandola in tutta l’Umbria: "Infine, per la prima volta in Umbria, verrà introdotta un’integrazione tariffaria regionale, già predisposta per la futura aggiunta anche dei servizi ferroviari: si potranno utilizzare i servizi di tutta la regione con un unico titolo e verranno superate tutte le disomogeneità tariffarie attuali. Il sistema funzionerà come “clearing” di distribuzione degli introiti da titoli tra i gestori dei 4 lotti, sulla base di parametri noti, quindi i cittadini non dovranno più acquistare una pluralità di abbonamenti per servizi complementari (ad oggi, tipicamente, abbonamento extraurbano più integrazione urbana della città di destinazione".