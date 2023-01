Il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara: "arriva l'inverno su tutto il Paese: nevicate e gelate anche in Umbria, i giorni a rischio"

“Confermato un cambio di rotta radicale nei prossimi giorni con l'arrivo del vero Inverno sull'Europa ma progressivamente anche sull'Italia”: lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che ha previsto aria fredda di matrice polare che dilagherà su gran parte del Mediterraneo, aprendo ad una fase molto turbolenta con numerose perturbazioni che interesseranno l'Italia. Maltempo a più riprese dunque con piogge, temporali, grandinate, venti a tratti burrascosi di Libeccio in particolare al Centrosud e sulle Isole Maggiori, con rischio nubifragi sul versante tirrenico”.

TRACOLLO TERMICO, NEVE A TRATTI IN PIANURA AL NORD - “Come detto le temperature caleranno anche in modo netto, inizialmente soprattutto al Nord dove la neve cadrà a quote collinari se non a tratti anche in pianura” - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - “più nello specifico lunedì sono previste nevicate mediamente dai 300-500m, in particolare sui settori di Nordest, ma attenzione soprattutto tra martedì e mercoledì, quando una nuova perturbazione potrebbe portare neve questa volta non solo in collina ma a tratti in pianura, in particolare tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale, e naturalmente fino al fondovalle sulle Alpi".

FREDDO, NEVE E TEMPORALI CI TERRANNO COMPAGNIA PER TUTTA LA PROSSIMA SETTIMANA - “Una situazione destinata a perdurare per tutta la prossima settimana, con condizioni meteo-climatiche questa volta dai connotati decisamente invernali. Dopo il Nord, infatti, freddo e neve a quote basse potrebbero indugiare al Centrosud, compresa l'Umbria, almeno fino al prossimo weekend, con temperature diffusamente sotto la media e gelate notturne”: concludono da 3bmeteo.com. Da martedì a giovedi sono previste nevicate in montagna oltre i 1200 metri, ma potrebbero scendere i fiocchi nel tardo pomeriggio e in serata fino sotto 800 metri nelle giornate di mercoledì e giovedì prossimo. Nel fine settimana temperature ancora in diminuzione ma sono previste solo gelate e senza precipitazioni.