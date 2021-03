Case Popolari, un milione di euro per la manutenzione: ecco la mappa degli interventi

Assegnato all’Ater la somma di 1.077.746 di euro per finanziare di interventi di manutenzione “leggera” sugli alloggi di edilizia sociale.Complessivamente gli alloggi oggetto di ripristino, individuati in base alla graduatoria tecnica fissata con parametri obiettivi dall’Ater, sono 72 così localizzati:Amelia 15 alloggi per 222.746 euro, Città della Pieve 4 alloggi per 60.000 euro, Città di Castello 10 alloggi per 150.000 euro, Gubbio 7 alloggi per 105.000 euro, Montefalco 3 alloggi per 45.000 euro, Narni 17 alloggi per 255.000 euro, Orvieto 13 alloggi per 195.000 euro, San Giustino 3 alloggi per 45.000 euro.

“Questo importante finanziamento – ha affermato l’assessore Melasecche - consente all’Ater di realizzare lavori di manutenzione ed efficientamento, con una spesa non superiore ai 15mila euro ad alloggio, che sono indispensabili per rendere immediatamente disponibili appartamenti sfitti. Gli interventi ritenuti prioritari sono stati selezionati tenendo conto oltre che dei criteri stabiliti dalla normativa in materia anche dalla disponibilità complessiva del patrimonio di edilizia sociale nell’intero territorio regionale e non utilizzato, con l’obiettivo della diminuzione del disagio abitativo. Altro parametro di riferimento è, come di consueto, la richiesta non soddisfatta di alloggi sociali espressa nelle graduatorie approvate dai Comuni. Gli interventi finanziati hanno la caratteristica dell’immediata cantierabilità in quanto dovranno essere realizzati dall’Ater entro sessanta giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento”.