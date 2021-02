STORIE ai tempi del Covid | 'La pandemia ha rischiato di cancellare il mio sogno. Ma io non ho mollato e mi sono messa in gioco'

Pubblichiamo oggi la storia di Debora, umbra d'adozione, giunta a Foligno per amore, e in questa città ha deciso di mettere radici ma soprattutto di realizzare il suo sogno lavorativo.

Pubblichiamo oggi la storia di Debora, umbra d'adozione, giunta Foligno per amore, e in questa città ha deciso di mettere radici ma soprattutto di realizzare il suo sogno lavorativo. Ma poi è arrivata la pandemia, con le sue chiusure e la forte crisi economica, però lei non si è arresa e con molti sacrifici e tanta speranza per il futuro... sta per realizzare quel salone che ha sempre desiderato. Raccontateci la vostra storia di resistenza e coraggio ai tempi del covid: perugiatoday@citynews.it

***************

Mi chiamo Debora Versari, ho 34 anni e dal 2005 faccio il lavoro dei miei sogni, l'hair-stylist. E stato ed è tutt ora un percorso lavorativo molto impegnativo , dove richiede tanto studio e sacrificio. I miei primi anni di lavoro li ho passati in Romagna, dove sono nata e cresciuta. Poi 6 anni fa l'amore mi fa arrivare a Foligno, dove decisi di aprire la mia attività. Sicuramente non fu facile in quanto nuova nella regione, ma con il mio bagaglio di esperienza e il costante studio mi ha portato oggi a essere conosciuta a Foligno e fuori comune. Strada facendo il desiderio di evolvermi e trovare un locale nuovo si faceva sempre piu grande. Sognavo un nuovo salone, in una zona evoluta e con tanto movimento. Ho cercato tanto ma non trovavo ciò che volevo. Poi un anno fa, in piena emergenza sanitaria arriva il locale perfetto per me. Il covid ha messo a dura prova tutti quanti, sia economicamente che psicologicamente .

Un momento storico senza precedenti. Attività chiuse, restrizioni, zone rosse e arancioni, divieti di spostamenti...vedevo persone chiudere le loro attività dopo anni di lavoro, stremati dalle continue tasse nonostante la emergenza...la paura c era..ma il mio obiettivo era sempre vivo nella mia mente... Mollavo tutto e perdevo un occasione? Ho cercato di non soffermarmi troppo sulla situazione attuale. Anche se Era difficile ma L’opportunità è arrivata all improvviso e dovevo coglierla al volo. Cosi ho iniziato questa nuova sfida. Rinnovarsi in questo periodo non è semplice ma avevamo in mente da tempo di creare un nuovo spazio e quando si è presentata l’occasione ci siamo lanciati.

In questo momento mi trovo con il mio salone da gestire e nello stesso tempo mandare avanti i lavori nel nuovo locale è dura ma non bisogna mollare. Grazie al grande aiuto di mio marito che è stato il motore che ha dato modo di mettere in moto il mio progetto, piano piano questo sogno sta prendendo forma Nel frattempo nella nostra regione la situazione è diventata ancora più critica. Impossibilitati nel poterci muovere liberamente per trovare l arredamento giusto ci stiamo creando tutto con le nostre mani rimboccandoci le maniche e lavorando la sera dopo il lavoro. I periodi difficili hanno il potere di buttarci a terra ma ci sembrava importante continuare a credere in spinte positive mandando un messaggio di speranza alla popolazione. Ormai manca poco alla nuova apertura e dopo tanti sacrifici e limitazioni sono pronta a ripartire con la mia importante scommessa.