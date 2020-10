Umbria, due pazienti deceduti dopo positività al virus. "Massima vicinanza alle famiglie"

Le due persone decedute, nelle ultime ore, dopo la positività per Covid19 in Umbria, secondo la task-force regionale, sono da attribuire come residenza ufficiale a Foligno. Al momento però è stato comunicato dall'Azienda Usl Umbria 2 un solo decesso nel nosocomio folignate. Si tratta di una paziente di 84 anni, già ricoverata nell'area Covid.

La donna era stata portata in ospedale a causa di un quadro clinico già compromesso e aggravato dal contagio a Coronavirus. Recita così il bollettino: La 84enne era affetta da patologie croniche preesistenti.La direzione dell'azienda sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero esprimono ai familiari le più sentite condoglianze".