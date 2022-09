Maltempo e strade, Flaminia resterà chiusa ancora a lungo. C'è una frazione isolata: 30 persone senza luce e acqua

La Regione Umbria si è attivata insieme alla Marche per ottenere lo stato di calamità nazionale al fine di dare le migliori risposte possibili ai danni ingenti che sono stati registrati anche nei territori umbri, al confine con le Marche. Se questo non sarà possibile ogni Regione interverrà per quanto di sua competenza. Per il momento la Regione ha assicurato ai Comuni anche un sostegno economico per far fronte alle prime spese compiute in emergenza e documentate. L’assessore Enrico Melasecche ha avuto anche numerosi contatti con Anas, Provincia di Perugia e Sindaci per fare il punto su viabilità e rischio idrogeologico. Desta particolare preoccupazione la grande frana sulla Flaminia - nel comune di Scheggia - e il transito sarà inibito per almeno una settimana; mentre sulla Contessa con riapertura in giornata.

Oltre che a livello di viabilità, la frana sulla Flaminia sta provocando anche problemi sociali: ancora adesso c'è una frazione, Buotano, che tuttora rimane isolata, senza acqua e corrente elettrica (circa 30 persone risultano isolate). Nel pomeriggio è stato effettuato un sopralluogo lungo la strada Flaminia vecchia, per valutare l'eventuale possibilità di ripristino della viabilità verso la frazione, attualmente impedita anche qui da una frana.

Gli interventi necessari al ripristino della normale attività sono stati principalmente quelli di rimozione del fango e lavaggio strade; estrazione fango e pulizia dell’area industriale a Pietralunga, visitata anche dall’assessore e nella quale è in corso un intervento di pulizia e bonifica grazie ai volontari di protezione civile; taglio alberi pericolanti o rimozione alberi caduti; ripristino dei lampioni caduti e rimozione materiali da smottamenti diffusi. La Protezione civile segnala anche numerosi danni con muri di cinta crollati, danni a strutture e materiali privati, frane di grande estensione e danneggiamenti dei manti stradali.