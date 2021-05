Vaccini e Covid, è la giornata del Commissario Figliuolo: "L'Umbria sta vincendo la sua maratona"

In Umbria è la giornata del Commissario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, che insieme alle istituzioni regionali e sanitarie farà il punto sull'arrivo dei vaccini, la distribuzione e la somministrazione. Prima tappa questa mattina in Regione per il saluto alla presidente Donatella Tesei. Insieme al Commissario anche il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. A Palazzo Donini l'incontro anche con la task-force regionale dell'Umbria; un breve summit per analizzare i primi dati e spiegare la stategia nazionale. Alle 11.50 il Commissario si è recato al centro vaccinale a Umbria Fiere. Alle 12.44 è arrivato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Il generale Francesco Paolo Figliuolo - "Come altre Regioni, l’Umbria è partita lentamente anche perché il piano era poco chiaro. Come un maratoneta però ha poi preso il via e alla fine sta vincendo la sua maratona. I numeri sono importanti se di qualità, la priorità sono i fragili. Per gli over 80 e gli over 70 c'è stata grande copertura e l'Umbria ha ottimi dati come sui fragili. Dobbiamo crescere sulle altre categorie, ma era fondamentale mettere prima in sicurezza i soggetti più a rischio. Da giugno arriverà una lettera che autorizzerà le Regioni ad aprire a tutte le categorie e a utilizzare tutti i punti vaccinali. Le dosi totali saranno 20 milioni, quindi va rispettato un piano".

Il Comissario è tornato, durante la sua visita all'ospedale, sui passi campagna vaccinale: "Dal 3 giugno via a tutte fasce d’età ma con un occhio di riguardo agli over 60 dopo che abbiamo preservato dalla terapia intensiva e dalla mortalità gli over 70 e 80. Ora entreranno anche in azione i punti vaccinali aziendali, medici di medicina generale, farmacisti e pediatri di libera scelta quando si partirà con i 12-16enni".

Piena soddisfazione per la gestione dell'ospedale modulare, realizzato all'interno dell'area dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia, che permette di ampliare le terapie intensive e i servizi di lotta al Covid. per il Commissario Figliuolo si tratta di un vero e proprio gioiello, in sinergia con il nosocomio perugino, con 10 posti attrezzati con le migliori strumentazioni". Sono quattro le struttura in Umbria dopo quelle di Terni, Foligno e Città di Castello per un totale di 44 posti di terapia intensiva.

La presidente Donatella Tesei - "Grazie a Figliuolo e Curcio, fondamentali in questa battaglia. Con loro abbiamo un filo diretto importante e si è da subito consolidato un ottimo rapporto con tutta la struttura commissariale. Un grazie in particolare alla Protezione Civile a cui abbiamo destinato più risorse rispetto al passato perché ne riconosciamo il valore dell'operato e la centralità nel gestire queste emergenza difficili e drammatiche".

Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio - "L’Umbria si è ritrovata al centro delle ultime emergenze, quindi è una terra dove c’è un forte legame con la Protezione Civile. Qui c’è un conglomerato di rete che consente di garantire i numeri che stiamo vedendo nella campagna vaccinale. E' giusto dare attenzione particolare all’area del cratere sismico. Speriamo che presto questo torni a essere un centro fieristico: vorrà dire che saremo riusciti a trovare una nuova normalità".

"E' un onore ricevere qui il generale Figliuolo e la nostra governatrice, che rappresentano le istituzioni e l’importanza di fare rete. Ringraziamento a chi ha reso possibile l’allestimento di questo centro vaccinale, i volontari e la protezione civile": ha affermato il sindaco di Bastia Umbra nel ricevere le delegazioni al PalaFiere della città. La giornata prevede poi: all'ospedale di Perugia per l'inaugurazione del Modular hospital e la visita al punto vaccinale di Solomeo, a Corciano.