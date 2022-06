Umbria, vasto incendio che dalla notte scorsa sta bruciando boschi e prati: evitate le fiamme verso abitazioni e strade

I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco di Amelia che hanno circoscritto le fiamme divampate intorno alle 20 di ieri nella zona di Penna in Teverina. A supporto sono poi arrivate squadre da Terni, Orvieto e anche Todi. “L’incendio si è sviluppato nel versante sud-ovest del colle di Penna in Teverina – spiega in una nota l’amministrazione comunale - Il tratto interessato è a valle della strada Penna-Molino fino quasi al Tevere, all’altezza del casale di Penna Vecchia scendendo in direzione sud-ovest. Non si sono verificati danni a cose o persone”, ma i vigili del fuoco hanno presidiato la zona per evitare che il rogo “toccasse” le case più vicine al fronte del rogo.

Complice anche l’abbassamento delle temperature, nella notte i vigili hanno contenuto le fiamme: gli uomini del comando si Terni coadiuvati dalla squadra di Todi, del comando di Perugia sono rimaste a protezione delle abitazioni.

“I vigili del fuoco - informa ancora il Comune - stanno monitorando la situazione” e nel corso della mattinata “si potrà fare un esame migliore dello stato delle cose”. Qualche piccolo focolaio ancora è presente in zone non raggiungibili, “ma il fronte che avanzava verso la strada è stato fermato”.

“A monte e a valle dell’area interessata sono presenti squadre dei vigili del fuoco e altre pattugliano la zona. Si valuterà anche l’eventuale necessità di impiego di mezzi aerei. Un immenso grazie – dice nella nota il sindaco di Penna in Teverina, Stefano Paoluzzi - a tutte le squadre intervenute, ai carabinieri della stazione di Giove e ai carabinieri forestali di Amelia”.