Nasce il gruppo di lavoro per rilanciare la linea ferroviaria Perugia-Terontola: al centro dei lavori la stazione di Collestrada ed Ellera

Si cerca di velocizzare lo sviluppo delle tratta Foligno – Perugia – Terontola da parte della Regione dell'Umbria, Rete Ferroviaria Italiana e il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. Da qui la firma di un protocollo che, entrando nel vivo, permetterà di mettere in funzione un gruppo di lavoro congiunto per individuare tutte le soluzioni finali da applicare e che tipo di sviluppo per i territori e le imprese. Si riprone dunque la best practice già positivamente utilizzata per la programmazione degli interventi sulla linea Orte - Falconara il cui tavolo di lavoro ha prodotto risultati molto utili, a cominciare dal commissariamento di quell’opera, oltre a finanziamenti consistenti.

Fra le prime opere all’ordine del giorno della prima seduta c’è la realizzazione della stazione Aeroporto a Collestrada, al servizio anche del Centro Fieristico di Bastia, volta anche alla riduzione del traffico in accesso al centro commerciale e lo spostamento di quella di Ellera per migliorare l’attrattività verso nuovi utenti e per trasferire merci, come richiesto dalla Nestlè per le produzioni dello stabilimento Perugina.La Regione inoltre chiede la costruzione di alcuni raddoppi di binario selettivi per velocizzare l’intera tratta.

“Il potenziamento della linea ferroviaria Foligno - Perugia- Terontola è da sempre strategico ed essenziale per l’Umbria – ha affermato l’assessore Melasecche - e nell’assetto che va consolidandosi, assume un ruolo che, alla luce del potenziamento della Orte- Falconara, va oltre la funzione di principale ramo del sistema del trasporto ferroviario interno alla regione, candidandosi a collegare l’area più densamente abitata della regione (compresa tra Foligno e Corciano), che include anche l’aeroporto Internazionale San Francesco, ai nodi di Roma e Firenze".