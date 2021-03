Umbria, intercettato corriere della droga: sequestrati oltre 5 chili di hashish

Intercettato nel ternano un corriere della droga da parte dei militari

Intercettato nel ternano un corriere della droga da parte dei militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Terni. Nei guai è finito un albanese 30enne che, durante il controllo su stadra non ha saputo dare una valida spiegazione sul motivo della sua presenza in questa areea della città. I militari a quel punto hanno deciso di ispezionare l'auto dove sono stati ritrovati, abilmente occultati in un vano ricavato all’interno dell’abitacolo, 50 panetti del peso di circa 100

grammi l’uno, pronti per essere venduti. Oltre alla droga sono stati sequestrati anche l'auto del corriere e il denaro sua disposizione. In più il pusher è stato anche sanzionato amministrativamente per la violazione alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del virus da Covid-19, avendo inosservato

Si tratta di hashsish.