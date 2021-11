Bracconiere "catturato" dai Carabinieri dopo la cacciata notturna: aveva modificato anche il fucile per avere più colpi

E' stato invididuato e fermato un bracconiere umbro che cacciava di sera le beccacce (prima norma violata) e con un fucile modificato. I Carabinieri Forestali di Passignano sono stati costretti anche ad inseguire l'uomo che però ha fatto poca strada prima di essere raggiunto e portato in Caserma. Si tratta di un 58enne di Lisciano Niccone. Sotto sequestro un fucile modificato, cosiddetto “stamponato”, cioè in grado di contenere ben 11 cartucce (8 in più del consentito).

Probabilmente il bracconiere non era solo dato che nella sua auto c'era anche un fucile carico con 5 colpi in canna, fuori dalla custodia, e questo fa supporre che sia stato presente un complice datosi alla fuga. Le armi sono stata sequestrate e il 58 enne deferito alla Procura della repubblica; rischia ora una condanna penale per omessa custodia di arma e caccia con mezzi non consentiti. Ritirata in via cautelare la licenza di caccia e tutte le armi in suo possesso: in più consegnata una multa da 354 euro.

"L’Arma dei Carabinieri - hanno piegato i vertici dei Forestali - nella sua azione di contrasto al bracconaggio pone particolare attenzione per reprimere la cosiddetta “posta serale alla beccaccia”, pratica illegale, nei confronti di una specie particolarmente vulnerabile perché negli orari crepuscolari effettua i suoi spostamenti per raggiungere luoghi di pastura. Tale pratica è espressamente vietata dalla normativa e sanzionata".