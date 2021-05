Casacastalda, Eugenio Maria è scomparso da casa dal 30 aprile: "Aiutateci a ritrovarlo. Potrebbe essere confuso"

Che fine ha fatto Eugenio Maria Capoccia? Se lo sta chiedendo anche la famiglia del ragazzo - 37 anni - residente a Casacastalda, comune di Valfabbrica. E anche moltissimi italiani, dopo l'annuncio alla popolare trasmissione Chi l'Ha Visto? dove ha partecipato la mamma. E' scomparso dal 30 aprile scorso mentre la madre era fuori per una commissione. Non ha con sé il cellulare e nemmeno i documenti. Eugenio Maria è un ragazzone altro 190 centimetri, capelli biondi e occhi verdi.

L'ultima volta che è stato visto indossava un giubbotto nero, un paio di jeans e scarpe da ginnastica tipo tela. Potrebbe essere disorientato dato che non assume farmaci da giorni. E' un ragazzo molto buono, ha riferito la madre, e chi lo individua è pregato di chiamare i carabinieri di Valfabbrica. C'è tanta angoscia in famiglia e non solo anche perchè sono ormai 21 i giorni passati dalla scomparsa.