Marcia-Catena della Pace Perugia-Assisi, scatta l'esposto per rinviare l'evento: "Troppo alto il rischio contagi"

Era nell'aria un esposto dopo i malumori e le polemiche, politiche e non, per il via libera all'iniziativa della Marcia della Pace (11 ottobre) che comunque quest'anno sarà in versione Catena Umana: 2500 persone unite da un filo arcobaleno lungo il percorso Perugia-Assisi. Una versione statica ma pur sempre alla presenza di un pubblico formato da alcune migliaia di persone e addetti ai lavori. La Regione è stata sempre fortemente critica per il via libera e lo aveva ribadito anche a Prefettura e Questura anche dopo il blocco della task-force sanitaria per eventi importanti come Eurochocolate e Fiera dei Morti (che fanno muovere l'economia locale).

L'avvocato Valter Biscotti ha inviato un esposto a Prefetto e Questore del capoluogo umbro e all'Asl Umbria 1 per fermare l'evento. Il legale ha motivato il tutto con i dati dell'epidema da Covid che indicano una ripresa considerevole dei contagi. "Ho agito come semplice cittadino, ma anche sopo le numerosissime sollecitazioni pervenute da altri soggetti. Chiediamo che la manifestazione venga realizzata in un momento diverso e in assenza di pericolo".

L'ESPOSTO - "Si ritiene che la modifica delle caratteristiche della manifestazione da 'marcia' a 'catena' sia una vera forma di elusione per evitare il diniego delle autorizzazioni trasformando la manifestazione da dinamica in statica. Ma le migliaia di persone 'incatenate' ,come arrivano? Come si sciolgono ? e una volta sciolte come defluiscono? Si ritiene che i rischi di contagio non sono assolutamente azzerati e in un clima di considerevole aumento del pericolo generale una manifestazione di siffatto tenore sia un grave e potenziale rischio che le Autorità debbono assolutamente evitare".