Umbria, esce di casa e scompare: Sergio trovato morto

È stato ritrovato nella notte tra domenica e lunedì il corpo senza vita di Sergio Francesconi, l’anziano di 93 anni scomparso proprio ieri mattina. La notizia della scomparsa, grazie anche al tam tam social dopo l’appello dei familiari, aveva fatto il giro della città.

Le ricerche della polizia, però, sono terminate con la tragica scoperta. Il corpo senza vita di Sergio Francesconi è stato ritrovato in zona viale Brin, a pochi passi dalla sua abitazione. Il decesso del 93enne sarebbe avvenuto per cause naturali, colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.