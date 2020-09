Perugia, lavori Enel: sostituzione di una cabina e corrente interrotta. Mappa e orari dei lavori

Corrente interrotta domani nella frazione perugina di Piccione dove E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, eseguirà un importante intervento di potenziamento del sistema elettrico, con particolare riferimento alle cabina denominata appunto 'Piccione'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

MAPPA E ORARI - "I tecnici dell’azienda elettrica - si legge in una nota - sostituiranno la componentistica dell’impianto, che sarà rinnovata attraverso l’installazione di apparecchiature automatizzate utili a garantire qualità e continuità del servizio elettrico in situazioni ordinarie, nonché tempi di rialimentazione più rapidi in caso di disservizio. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, a partire dalle ore 7:00 con conclusione per fine mattinata/primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del 'fuori servizio' sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze comprese tra via del Piccione, strada Eugubina, strada delle Selvette, strada Fratticciola, via del Bistocco e limitrofe".