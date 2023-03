SALUTE E PREVENZIONE | Malattie del fegato, controlli gratuiti con ecografia all'Emisfero: l'iniziativa di Afas e Rotary

Afas e Rotary Club Perugia scendono in campo per la prevenzione delle malattie del fegato con una giornata che vuole coinvolgere il maggior numero di cittadini possibili. Nel dettaglio, il Rotary Club Perugia, l'associazione internazionale di imprenditori e professionisti che prestano servizio umanitario, incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell'esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace, in collaborazione con Afas, da sempre impegnata in prima linea nella prevenzione, ha organizzato per sabato 18 marzo, una giornata dedicata al controllo gratuito del fegato. L’appuntamento è fissato dalle 9,30 alle 18,30 presso il piazzale del Centro Commerciale Emisfero, a Perugia, dove i medici specialisti Attilio Solinas, Massimo Siciliani e Francesco Labate effettueranno controlli del fegato con ecografia con la finalità di fare prevenzione.