Umbria, dramma al parco: muore mentre porta a spasso il cane

Tragedia venerdì mattina in pieno centro a Terni. Un uomo, 54 anni di origini inglesi, ha perso la vita stroncato da un malore nel parco Ciaurro. L'uomo, domiciliato in via Cavour, si era recato nel parco per portare a spasso il cane quando è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo sono intervenuti gli uomini del 118 che hanno provato a rianimarlo ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.