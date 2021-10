Dossier Legambiente Scuole, tra criticità vecchie e nuove spunta una super-scuola: è la perugina Carducci-Purgotti

Il XXI Rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente ha ancora una volta evidenziato delle emergenze strutturali per le scuole di casa nostra: in particolare sicurezza degli edifici e mobilità scolastica sono i principali nodi da sciogliere (leggi il dossier). Ma da Legambiente arriva anche un forte plauso per quello che potrebbe essere considerato il nuovo corso dell'edilizia scolastica: e stiamo parlando di una scuola perugina nuova di zecca. E’ il caso della Scuola Secondaria di Primo Grado “Carducci-Purgotti” di Perugia che gravemente danneggiata dal terremoto, è stata abbattuta e ricostruita ex novo dall'amministrazione comunale Romizi con criteri moderni sia dal punto di vista strutturale che didattico.

Nei suoi 2.634 metri quadri di superficie, sono state realizzate n. 12 aule che ospitano circa 25 alunni (per un totale di 300), n. 8 laboratori didattici (per l’insegnamento specializzato nelle attività scientifiche, tecniche, artistiche e musicali), n. 1 sala lettura (biblioteca) e diversi spazi a servizio degli uffici e delle attività della scuola. L’edificio è dato di riscaldamento a pavimento, aria condizionata e pannelli fotovoltaici, tutti sistemi che è possibile gestire da pc o smartphone. Infine è stato installato, sopra la palestra, un tetto verde utilizzabile come ulteriore laboratorio didattico per la gestione del verde urbano. Il costo totale dell’intervento è stato intorno ai 5milioni di euro. E' la dimostrazione che sono stati spesi bene i fondi destinati all’attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici delle regioni colpite dal sisma del Centro Italia.