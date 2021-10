Focus Immigrazione in Umbria, gli studenti stranieri restano stabili: ecco quale istituto superiore scelgono

Con almeno due punti sopra la media nazionale, e senza variazione anche nel periodo del Covid, l'Umbria registra una popolazione studentesca straniera pari al 13.9 per cento del totale regionale. Tradotto in numeri: oltre 16mila unità. E' quanto emerge dal Dossier Statistico Immigrazione, giunto alla 31a edizione e presentato dall'associazione dei comuni dell'Umbria. "Nella maggior parte dei casi (70,4%) sono giovani nati in Italia, soprattutto negli ordini di scuola inferiore, dove la quota delle seconde generazioni è ancora più alta (86,2% nella scuola dell’infanzia; 80,9% nella scuola primaria) rispetto a quando accade nella secondaria di I e di II grado (rispettivamente 70,0% e 48,9%)". A livello di indirizzo di scuole superiori: il 32,0% degli iscritti alle secondarie di secondo grado opta per una scuola professionale (16,7% tra gli italiani), il 32,1% per un tecnico (27,4% tra gli italiani) e il 35,9% per un liceo (55,9% tra gli italiani).