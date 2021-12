Salute e Donne, a Città di Castello nuova tecnica ricostruttiva (gratuita e indolore) al seno dopo mastectomia

Una nuova tecnica gratuita, veloce ed efficace per migliorare l'estetica del seno dopo un intervento chirurgico come la mastectomia: una modernissima apparecchiatura per il tatuaggio medicale. Si tratta di un dispositivo tecnologico con touch screen collegato ad un manipolo che è in grado di eseguire diversi tipi di trattamenti tra cui la ricostruzione non chirurgica dell'areola mammaria e del capezzolo, in modo da ridisegnare in maniera quanto più possibile simile al passato il seno operato. Una opportunità che si somma alle più comuni tecniche chirurgiche, normalmente adottate per questo scopo. L'attività in questione verrà svolta, previa prenotazione al Cup regionale, nei poliambulatori degli ospedali di Città di Castello e di Assisi.

“Da oggi, in casi selezionati e aderendo alla libera scelta delle pazienti – spiega Marino Cordellini, direttore della struttura complessa aziendale di chirurgia plastica e ricostruttiva della Usl Umbria 1 – è possibile effettuare questo fondamentale tempo ricostruttivo ambulatorialmente, senza alcun dolore, in un percorso completamente compreso all'interno del servizio sanitario nazionale quindi senza spese per le utenti, mettendo la Breast Unit dell’Azienda sanitaria in una posizione di avanguardia non solo a livello regionale ma anche nazionale”.

L'apparecchiatura capace di fornire alle pazienti questa interessante possibilità ricostruttiva è stata messa a disposizione della nostra Usl dall'Associazione Altotevere Contro il Cancro (ACC) di Città di Castello.