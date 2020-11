Arriva in travaglio e risulta positiva al Covid: partorisce in ospedale, il piccolo è negativo

Arriva al pronto soccorso in travaglio e risulta positiva al Covid-19. Ma il bimbo ha fretta di venire al mondo e così la donna partorisce all'ospedale di Città di Castello. Il piccolo è negativo. I due sono stati trasferiti all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Come spiega una nota della Usl Umbria 1 ",ella notte tra domenica e lunedì, una donna positiva al Covid-19 ha partorito un neonato, risultato sano, all’ospedale di Città di Castello". Nella serata di domenica "la donna, alla terza gravidanza, è arrivata in travaglio al pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello. Durante il triage è stata sottoposta a tampone rapido. In attesa del risultato, è entrata nella fase del parto e questo, nonostante il test fosse positivo, ha impedito il suo trasferimento a Perugia, come previsto dal protocollo regionale per questi casi". E ancora: "E’ stata, quindi, attivata la procedura di emergenza - sottolinea la Usl - e la donna è stata trasferita nel blocco ostetrico nella sala dedicata alle pazienti con Covid-19 per il taglio cesareo. La madre e il piccolo, che è risultato negativo, sono stati trasferiti all’ospedale di Perugia dove termineranno la degenza".