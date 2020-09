Incidente domestico, donna gravemente ustionata: stava facendo le conserve di pomodoro

E' stata trasferita al centro grandi ustionati di Cesena una donna di 80 anni, umbra e residente nel comune di San Venanzo, dopo un grave incidente domestico. La signora è rimasta ustionata questa mattina dalle fiamme di ritorno durante la lavorazione domestica di conserva di pomodori. La paziente, riferisce una nota dell’ufficio stampa, è stata presa dapprima in carico dai sanitari del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia che hanno proceduto in collaborazione con gli anestesisti, ad intubare la paziente, trasferita nel primo pomeriggio in elisoccorso al Centro grandi ustionati di Cesena. Le ustioni riscontrate sono di 2 e 3 grado e riguardano più parti del corpo. La prognosi, sottolineano i sanitari, è riservata.



