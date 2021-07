Umbria, in preda alla gelosia chiude la ragazza in casa e l'accoltella: 19enne arrestato

A salvare la 25enne i carabinieri, intervenuti per sedare la lite dopo la chiamata dei vicini al 112: in carcere il giovane, accusato di sequestro di persona e lesioni personali aggravate

La violenta lite e poi l'aggressione, a colpi di coltello. Sono stati i vicini di casa a salvare una 25enne umbra, con la chiamata al 112 che ha consentito di attivare prontamente i soccorsi. È successo a Terni: giunta la segnalazione alla centrale operativa (nella serata di giovedì 8 luglio), i carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR hanno raggiunto immediatamente l’abitazione.

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti l’uomo, un 19enne di origini rumene che è apparso subito in stato di forte agitazione probabilmente dovuta all’assunzione di droghe, avrebbe chiuso a chiave la porta e iniziato una violenta lite per motivi di gelosia. La giovane ternana è stata poi soccorsa dai sanitari del 118 per le contusioni al volto e le ferite multiple da taglio su coscia e ginocchio destro che il fidanzato le avrebbe inferto con un coltello da cucina (diagnosticato anche uno stato d’ansia con prognosi di 25 giorni).

L’uomo è stato arrestato per sequestro di persona e lesioni personali aggravate e nella mattina di ieri (enerdì 9 luglio) il Gip ha convalidato l’arresto confermando la detenzione dell’indagato presso la casa circondariale di Vocabolo Sabbione.