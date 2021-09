Casa di riposo, dipendente infedele "svuota" il conto ad anziana. Incastrata dalle telecamere

Accade in Umbria, a Baschi, in provincia di Terni. Le indagini partite dopo la denuncia del figlio della vittima

Una dipendente di una residenza per anziani è stata denunciata per circonvenzione di incapace, furto aggravato ed utilizzo indebito di carte di pagamento. Si tratta di una 49enne che opera a Baschi e che si occupa degli ospiti di una casa di cura. Le indagini dei carabinieri sono partite dopo la denuncia del figlio di una signora di 71 anni, non completamente auto-sufficiente, che aveva verificato un forte ammanco di denaro dal conto corrente della madre. L'ipotesi era quella che qualcuno, della struttura, aveva preso il bancomat dell'anziano iniziando a fare dei prelievi per un totale di 25mila euro dal mese di marzo a metà settembre. Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza ed all’intreccio dei dati analizzati dagli investigatori è stata individuata la 49enne dipendente della residenza per anziani presso cui la vittima era ospite.