Coronavirus, leggero aumento di contagi in classe. A Perugia ed Assisi i casi maggiori. La mappa della Regione

Crescono, seppur lentamente ed è tutto sottocontrollo, i positivi nelle scuole dell'Umbria e con loro le classi in isolamento dopo casi conclamati di Covid. L'ultimo bollettino, diramato stamani dalla Task-force regionale anti-pandemia, indica che le scuole più colpite sono quelle di Perugia e Assisi con rispettive 12 e 11 classi in isolamento. Gli alunni positivi sono soltanto 44 a fronte di oltre mille - per rapporti avuti - in quarantena. Ecco tutti i dati ufficiali: