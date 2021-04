Bollettino regionale Coronavirus, del 5 aprile 2021: i dati comune per comune

Le mappe aggiornate alle 10.15 del 5 aprile 2021 della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI (alle ore 10.15 del 5 aprile) - Acquasparta 167 casi di positività, Allerona 67, Alviano 53, Amelia 601, Arrone 111, Assisi 2.051, Attigliano 75, Avigliano Umbro 71, Baschi 78, Bastia Umbra 1.819, Bettona 338, Bevagna 362, Calvi dell’Umbria 67, Campello sul Clitunno 94, Cannara 312, Cascia 146, Castel Giorgio 77, Castel Ritaldi 186, Castel Viscardo 70, Castiglione del Lago 572, Cerreto di Spoleto 52, Citerna 163, Città della Pieve 328, Città di Castello 2.594 (+1), Collazzone 190, Corciano 1.367 (+1), Costacciaro 34, Deruta 536 (+2), Fabro 89, Ferentillo 51, Ficulle 44 (+1), Foligno 3.777 (+3), Fossato di Vico 91, Fratta Todina 92, Giano dell’Umbria 276, Giove 89, Gualdo Cattaneo 307, Gualdo Tadino 809 (+3), Guardea 46 (+3), Gubbio 1.827 (+19), Lisciano Niccone 30, Lugnano in Teverina 55, Magione 959, Marsciano 1.057 (+7), Massa Martana 113 (+1), Monte Castello di Vibio 54, Montecastrilli 225 (+1), Montecchio 63, Montefalco 338, Montefranco 35 (+1), Montegabbione 27, Monteleone di Spoleto 7, Monteleone d'Orvieto 31, Monte Santa Maria Tiberina 62, Montone 95, Narni 744 (+11), Nocera Umbra 369, Norcia 315 (+8), Orvieto 669 (+1), Otricoli 50, Paciano 41, Panicale 231, Parrano 37, Passignano sul Trasimeno 312, Penna in Teverina 19, Perugia 10.425, Piegaro 121, Pietralunga 55, Poggiodomo 0, Polino 23, Porano 73, Preci 39, San Gemini 297, San Giustino 627, Sant’Anatolia di Narco 39, San Venanzo 84, Scheggia e Pascelupo 65, Scheggino 49, Sellano 66, Sigillo 66, Spello 624, Spoleto 1.906 (+7), Stroncone 179 (+1), Terni 5.689 (+7), Todi 620 (+1), Torgiano 443, Trevi 519, Tuoro sul Trasimeno 205, Umbertide 1.007, Valfabbrica 185, Vallo di Nera 18, Valtopina 77.

Dei 51.582 casi di positività riscontrati finora in Umbria sono 2.064 (+10) quelli di persone di fuori regione.

ATTUALMENTE POSITIVI (alle ore 10.15 del 5 aprile) - Acquasparta 6 casi di positività, Allerona 3, Alviano 3, Amelia 74 (-1), Arrone 20, Assisi 111 (+5), Attigliano 1, Avigliano Umbro 6, Baschi 11 (-2), Bastia Umbra 72 (-10), Bettona 17 (-2), Bevagna 12 (-2), Calvi dell’Umbria 5, Campello sul Clitunno 9(-1), Cannara 41 (-1), Cascia 6, Castel Giorgio 8, Castel Ritaldi 16, Castel Viscardo 3 (-2), Castiglione del Lago 39, Cerreto di Spoleto 3, Citerna 13, Città della Pieve 18, Città di Castello 264 (-5), Collazzone 10, Corciano 100 (-2), Costacciaro 0, Deruta 19 (+2), Fabro 8, Ferentillo 5, Ficulle 3, Foligno 292 (-44), Fossato di Vico 19, Fratta Todina 3, Giano dell’Umbria 8, Giove 9, Gualdo Cattaneo 21 (-1), Gualdo Tadino 29 (+1), Guardea 8, Gubbio 228 (+5), Lisciano Niccone 1, Lugnano in Teverina 3, Magione 84, Marsciano 93 (+5), Massa Martana 4, Monte Castello di Vibio 4, Montecastrilli 13, Montecchio 22 (-3), Montefalco 26 (-5), Montefranco 4, Montegabbione 1, Monteleone di Spoleto 0, Monteleone d'Orvieto 7, Monte Santa Maria Tiberina 5, Montone 5 , Narni 58, Nocera Umbra 12 (-3), Norcia 49, Orvieto 74 (-6), Otricoli 2, Paciano 0, Panicale 10, Parrano 5, Passignano sul Trasimeno 13, Penna in Teverina 0, Perugia 454 (-13), Piegaro 7, Pietralunga 3, Poggiodomo 0, Polino 2, Porano 13 (-1), Preci 8, San Gemini 12, San Giustino 57 (-1), Sant’Anatolia di Narco 1, San Venanzo 0, Scheggia e Pascelupo 12, Scheggino 3, Sellano 8, Sigillo 3, Spello 24 (-2), Spoleto 241 (-3), Stroncone 18, Terni 620 (-12), Todi 63 (+2), Torgiano 18, Trevi 49 (-6) Tuoro sul Trasimeno 10, Umbertide 76 (-1), Valfabbrica 6, Vallo di Nera 2, Valtopina 4.

Dei 4446 attualmente positivi in Umbria sono 707 (+3) quelli di fuori regione.

GUARITI (alle ore 10.15 del 5 aprile) - Acquasparta 158, Allerona 63, Alviano 50, Amelia 515 (+1), Arrone 81 (+1), Assisi 1.906 (+4), Attigliano 74 (+1), Avigliano Umbro 63, Baschi 65 (+2), Bastia Umbra 1.702 (+10), Bettona 312 (+2), Bevagna 346 (+2), Calvi dell’Umbria 60, Campello sul Clitunno 82(+1), Cannara 267 (+1), Cascia 136 (+1), Castel Giorgio 62, Castel Ritaldi 168, Castel Viscardo 66 (+2), Castiglione del Lago 518, Cerreto di Spoleto 49, Citerna 146, Città della Pieve 296, Città di Castello 2.265 (+5), Collazzone 178, Corciano 1.243 (+3), Costacciaro 31, Deruta 501, Fabro 77, Ferentillo 44, Ficulle 40, Foligno 3.406 (+45), Fossato di Vico 72, Fratta Todina 87, Giano dell’Umbria 261, Giove 75, Gualdo Cattaneo 282 (+1), Gualdo Tadino 763 (+3), Guardea 37, Gubbio 1.569 (+3), Lisciano Niccone 29, Lugnano in Teverina 51, Magione 841, Marsciano 925 (+1), Massa Martana 105, Monte Castello di Vibio 50, Montecastrilli 209, Montecchio 40, Montefalco 304 (+5), Montefranco 31, Montegabbione 25, Monteleone di Spoleto 7, Monteleone d'Orvieto 24, Monte Santa Maria Tiberina 55, Montone 87, Narni 657, Nocera Umbra 350 (+3), Norcia 263, Orvieto 578(+6), Otricoli 44, Paciano 40, Panicale 213, Parrano 31, Passignano sul Trasimeno 292 (+1), Penna in Teverina 18, Perugia 9.690 (+24), Piegaro 109, Pietralunga 51, Poggiodomo 0, Polino 19, Porano 55 (+1), Preci 31, San Gemini 278, San Giustino 557, Sant’Anatolia di Narco 37, San Venanzo 77, Scheggia e Pascelupo 50, Scheggino 46, Sellano 56, Sigillo 60, Spello 583 (+2), Spoleto 1.614 (+16), Stroncone 155 (+1), Terni 4.909 (+3, Todi 540, Torgiano 415, Trevi 456 (+2), Tuoro sul Trasimeno 187, Umbertide 917 (+1), Valfabbrica 175, Vallo di Nera 15, Valtopina 72.

Dei 45866 positivi guariti sono 1316 (+7) quelli di fuori regione.

DECEDUTI (alle ore 10.15 del 5 aprile) - Acquasparta 3, Allerona 1, Alviano 0, Amelia 12, Arrone 10, Assisi 44 (+1), Attigliano 0, Avigliano Umbro 2, Baschi 2, Bastia Umbra 45, Bettona 9, Bevagna 4, Calvi dell’Umbria 2, Campello sul Clitunno 3, Cannara 4, Cascia 4, Castel Giorgio 7, Castel Ritaldi 2, Castel Viscardo 1, Castiglione del Lago 15, Cerreto di Spoleto 0, Citerna 4, Città della Pieve 14, Città di Castello 65 (+1), Collazzone 2, Corciano 24, Costacciaro 3, Deruta 16, Fabro 4, Ferentillo 2, Ficulle 1, Foligno 79, Fossato di Vico 0, Fratta Todina 2, Giano dell’Umbria 7, Giove 5, Gualdo Cattaneo 4, Gualdo Tadino 17, Guardea 1, Gubbio 30, Lisciano Niccone 0, Lugnano in Teverina 1, Magione 34, Marsciano 39, Massa Martana 3, Monte Castello di Vibio 0, Montecastrilli 3, Montecchio 1, Montefalco 8, Montefranco 0, Montegabbione 1, Monteleone di Spoleto 0, Monteleone d'Orvieto 0, Monte Santa Maria Tiberina 2, Montone 3, Narni 29, Nocera Umbra 7, Norcia 3, Orvieto 17, Otricoli 4, Paciano 1, Panicale 8, Parrano 1, Passignano sul Trasimeno 7, Penna in Teverina 1, Perugia 281, Piegaro 5, Pietralunga 1, Poggiodomo 0, Polino 2, Porano 5, Preci 0, San Gemini 7, San Giustino 12, Sant’Anatolia di Narco 1, San Venanzo 7, Scheggia e Pascelupo 3, Scheggino 0, Sellano 2, Sigillo 3, Spello 15, Spoleto 42 (+1), Stroncone 6, Terni 144, Todi 17, Torgiano 10, Trevi 14, Tuoro sul Trasimeno 8, Umbertide 14, Valfabbrica 4, Vallo di Nera 1, Valtopina 1.

Dei 1270 positivi deceduti sono 41 quelli di fuori regione.

ISOLAMENTI CONTUMACIALI (alle ore 10.41 del 4 aprile) - Acquasparta 6 (-1) , Allerona 3, Alviano 3 (+1), Amelia 70 (-5), Arrone 19, Assisi 88 (-6), Attigliano 0, Avigliano Umbro 6, Baschi 11, Bastia Umbra 75 (-9), Bettona 16 (-2), Bevagna 13, Calvi dell’Umbria 4 (-1), Campello sul Clitunno 10, Cannara 39 (+5), Cascia 6, Castel Giorgio 8 (-2), Castel Ritaldi 15 (-3), Castel Viscardo 5 (-1), Castiglione del Lago 37 (-4), Cerreto di Spoleto 3 (-5), Citerna 13, Città della Pieve 18, Città di Castello 246, Collazzone 5, Corciano 92 (-3), Costacciaro 0, Deruta 13 (-2), Fabro 7 (-1), Ferentillo 3, Ficulle 3 (+1), Foligno 290 (-14), Fossato di Vico 17, Fratta Todina 3, Giano dell’Umbria 8 (-2), Giove 4, Gualdo Cattaneo 21, Gualdo Tadino 27 (-1), Guardea 7 (+3), Gubbio 198 (+3), Lisciano Niccone 1, Lugnano in Teverina 3, Magione 82 (-2), Marsciano 76 (-2), Massa Martana 4 (-2), Monte Castello di Vibio 3, Montecastrilli 12 (-3), Montecchio 22 (-3), Montefalco 28 (-2), Montefranco 4 (+2), Montegabbione 1, Monteleone di Spoleto 0, Monteleone d'Orvieto 7, Monte Santa Maria Tiberina 5, Montone 4 (-2), Narni 55 (+10), Nocera Umbra 12 (-1), Norcia 43 (+1) Orvieto 70 (-16), Otricoli 2, Paciano 0 (-1), Panicale 10, Parrano 5, Passignano sul Trasimeno 11 (-1), Penna in Teverina 0, Perugia 428 (-6), Piegaro 6 (-1), Pietralunga 3, Poggiodomo 0, Polino 2, Porano 12 (+1), Preci 8 (+4), San Gemini 10 (+1), San Giustino 52 (-7), Sant’Anatolia di Narco 1, San Venanzo 0, Scheggia e Pascelupo 12, Scheggino 3, Sellano 7, Sigillo 3 (+1), Spello 26 (+1), Spoleto 227 (-12), Stroncone 18, Terni 594 (+35), Todi 55 (-3), Torgiano 15 (+2), Trevi 52 (-3), Tuoro sul Trasimeno 10, Umbertide 70 (-6), Valfabbrica 6, Vallo di Nera 2, Valtopina 4 (+1).

Dei 4.189 positivi in isolamento contumaciale sono 691 (-3) quelli di fuori regione.

RICOVERATI (alle ore 10.15 del 4 aprile) - Acquasparta 0, Allerona 0, Alviano 0, Amelia 5, Arrone 1, Assisi 18, Attigliano 1 (-1), Avigliano Umbro 0, Baschi 2, Bastia Umbra 5 (-2), Bettona 3, Bevagna 1, Calvi dell’Umbria 1, Campello sul Clitunno 0, Cannara 4 (+1), Cascia 0, Castel Giorgio 0, Castel Ritaldi 1, Castel Viscardo 0, Castiglione del Lago 2, Cerreto di Spoleto 0, Citerna 0, Città della Pieve 0, Città di Castello 24 (+1), Collazzone 5, Corciano 10, Costacciaro 0, Deruta 4, Fabro 1, Ferentillo 2, Ficulle 0, Foligno 41 (-5), Fossato di Vico 2, Fratta Todina 0, Giano dell’Umbria 0, Giove 5, Gualdo Cattaneo 1, Gualdo Tadino 1, Guardea 1, Gubbio 27 (+3), Lisciano Niccone 0, Lugnano in Teverina 0, Magione 2, Marsciano 13 (+2), Massa Martana 0, Monte Castello di Vibio 1, Montecastrilli 1, Montecchio 0, Montefalco 3, Montefranco 0, Montegabbione 0, Monteleone di Spoleto 0, Monteleone d'Orvieto 0, Monte Santa Maria Tiberina 0, Montone 1, Narni 2 (-1), Nocera Umbra 2(-1), Norcia 7 (+1), Orvieto 10, Otricoli 0, Paciano 0, Panicale 0, Parrano 0, Passignano sul Trasimeno 2, Penna in Teverina 0, Perugia 42 (+3), Piegaro 1, Pietralunga 0, Poggiodomo 0, Polino 0, Porano 2, Preci 0, San Gemini 2, San Giustino 5(-1), Sant’Anatolia di Narco 0, San Venanzo 0, Scheggia e Pascelupo 0, Scheggino 0, Sellano 1, Sigillo 0, Spello 0, Spoleto 15 (-2), Stroncone 0, Terni 38, Todi 7, Torgiano 3, Trevi 4 (+1), Tuoro sul Trasimeno 0, Umbertide 7, Valfabbrica 0, Vallo di Nera 0, Valtopina 0.

Dei 350 ricoverati negli ospedali dell'Umbria 12 (-1) sono di fuori regione.

COVID HOSPITAL', RICOVERI E TERAPIA INTENSIVA (alle ore 10.15 del 5 aprile) - Ospedale da campo dell'Esercito: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 11 ricoverati. Ospedale di Branca: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 23 (+2) ricoverati. Ospedale di Città di Castello: in terapia intensiva 5 (-2) pazienti su 38 (-1) ricoverati. Ospedale di Foligno: in terapia intensiva 4 (-1) pazienti su 26 (-3) ricoverati. Ospedale di Orvieto: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 0 (=) ricoverati. Ospedale di Perugia: in terapia intensiva 17 (-1) pazienti su 93 (+2) ricoverati. Ospedale di Spoleto: in terapia intensiva 8 (+1) pazienti su 45 (-2) ricoverati. Ospedale di Terni: in terapia intensiva 13 (=) pazienti su 77 (-4) ricoverati. Ospedale di Trevi: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 0 (=) ricoverati. Ospedale MVT Pantalla: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 37 (-1) ricoverati. Ospedale di Umbertide: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 0 (=) ricoverati.

I Comuni con i pazienti in terapia intensiva: Assisi 3, Baschi 1, Bastia Umbra 0 (-1), Bettona 0, Cannara 1, Città di Castello 4 (-1), Corciano 1, Ferentillo 1, Foligno 9, Giove 2, Gubbio 4, Marsciano 1, Nocera Umbra 1, Norcia 2, Orvieto 1, Perugia 6, Porano 1, San Giustino 0 (-1), Sellano 1, Spoleto 0 (-1), Terni 6, Torgiano 1.

Dei 47 positivi ricoverati in terapia intensiva 1 è di fuori regione.

