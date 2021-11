Sanità in Umbria, finalmente un Cup con personale e più veloce: 100 assunzioni. Ma occhio l'11 novembre forti disagi agli sportelli

Scatta il potenziamento del personale del Cup regionale, per le prenotazioni di prestazioni sanitarie, in tutte le sedi dell'Umbria. L'annuncio è stato dato direttamente da Umbria Salute e Servizi che ha annunciato la selezione del personale per l'assunzione a tempo indeterminato di 100 addetti al front-office CUP. In parte saranno stabilizzazioni e in parte nuove assunzioni. Nello specifico, durante la mattina dell’11 novembre si svolgeranno le prove per 8 posti riservati alle categorie di cui alla Legge 68/1999, con oltre 50 candidati. Nel pomeriggio si svolgeranno le selezioni per 101 posti di addetti al front-office CUP, con oltre 380 candidati. Ma per garantire la selezione l'11 novembre non sarà possibile garantire la piena funzionalità del contact center NUS 800636363 e 800192835 e l’attività degli sportelli CUP fisici risulterà rallentata o sospesa in alcune sedi.