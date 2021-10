LA SEGNALAZIONE | "Sabato mi è venuta la febbre. Per buon senso ho evitato il tampone in farmacia...ed è iniziato uno strano scaricabarile"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice su una anomalia nel fine settimana per fare un tampone anti-covid a scopo preventivo dopo la comparsa di sintomi. Si denuncia uno scaricabaile.

di Pamela G.

Volevo rendere nota la mia storia in modo da fare un po’ di luce su alcuni aspetti poco chiari. Sabato mi è venuta la febbre. Per buon senso ho evitato il tampone in farmacia ed anche di disturbare il mio medico di base. Ho optato per una telefonata al numero verde COVID x chiedere informazioni su come fare a richiedere un tampone molecolare nel fine settimana. La signora del numero verde è stata molto gentile e mi ha spiegato che avrei potuto chiamare il medico o sentire la guardia medica, ma mi ha avvisato che avrei dovuto insistere perché quest’ultima, fa resistenze.

Chiamo la guardia medica della mia zona, spiego il problema e chiedo di poter fare il tampone molecolare il giorno successivo, la domenica, in modo da essere più tranquilla anche x la mia famiglia (due figlie ed il marito, più i nonni) . Mi rispondono che loro assolutamente non possono richiedere il tampone, ma che se proprio volevo mi avrebbero potuto fare la ricetta bianca….MA AVREI DOVUTO PAGARE €85!!! Mi hanno pure preso x i fondelli!

Quando ho precisato che al numero verde mi avevano detto che anche la guardia medica può prescrivere i tamponi mi hanno risposto che era una falsità.

Ora, io dove sia la verità non lo so, ho solo una triste certezza: con questi scaricabarili burocratici tante persone ci hanno rimesso la vita, il mondo si è fermato, nulla ha una logica ed un senso. Io ho agito x il bene degli altri e questo è stato il risultato. Tra le altre cose… ci mandano a fare i tamponi in farmacia x avere il green pass…. Ma la metà dei medici (forse anche di più) sostengono che non sono affidabili al 100%…. Buona domenica. Spero!