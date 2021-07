Coronavirus in Umbria, la mappa al 18 luglio: tutti i dati comune per comune

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva. Il tutto aggiornato alle 9.38 del 18 luglio 2021.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI (alle ore 9.38 del 18 luglio) - Acquasparta 194 casi di positività, Allerona 67, Alviano 55, Amelia 666, Arrone 142 (+1), Assisi 2.227, Attigliano 81, Avigliano Umbro 72, Baschi 86, Bastia Umbra 1.912, Bettona 367, Bevagna 369, Calvi dell’Umbria 76, Campello sul Clitunno 105, Cannara 368, Cascia 155, Castel Giorgio 82, Castel Ritaldi 227, Castel Viscardo 78, Castiglione del Lago 628 (+1), Cerreto di Spoleto 53, Citerna 218, Città della Pieve 366, Città di Castello 2.933 (+5), Collazzone 202 (+2), Corciano 1.496 (+1), Costacciaro 35, Deruta 573, Fabro 98, Ferentillo 59, Ficulle 46, Foligno 4.167 (+7), Fossato di Vico 111, Fratta Todina 94, Giano dell’Umbria 285, Giove 102, Gualdo Cattaneo 323, Gualdo Tadino 893 (+3), Guardea 53, Gubbio 2.172 (+2), Lisciano Niccone 31, Lugnano in Teverina 57, Magione 1.000, Marsciano 1.132 (+9), Massa Martana 126, Monte Castello di Vibio 58, Montecastrilli 256, Montecchio 80, Montefalco 411, Montefranco 38, Montegabbione 32, Monteleone di Spoleto 8, Monteleone d'Orvieto 47, Monte Santa Maria Tiberina 81, Montone 107, Narni 893, Nocera Umbra 388, Norcia 381, Orvieto 705, Otricoli 59, Paciano 43, Panicale 257, Parrano 37, Passignano sul Trasimeno 331, Penna in Teverina 21, Perugia 11.313 (+17), Piegaro 170, Pietralunga 71, Poggiodomo 0, Polino 23, Porano 79, Preci 54, San Gemini 316, San Giustino 744, Sant’Anatolia di Narco 39, San Venanzo 97, Scheggia e Pascelupo 67, Scheggino 55, Sellano 78, Sigillo 68, Spello 649 (+3), Spoleto 2.083, Stroncone 202, Terni 6.346 (+5), Todi 673 (+1), Torgiano 487 (+1), Trevi 583, Tuoro sul Trasimeno 234, Umbertide 1.263 (+3), Valfabbrica 190, Vallo di Nera 19, Valtopina 79.

Dei 57.079 (+67) casi di positività riscontrati finora in Umbria sono 2.349 (+6) quelli di persone di fuori regione.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

RICOVERATI

'COVID HOSPITAL',

TERAPIA INTENSIVA

