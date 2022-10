L'INTERVENTO Covid in Umbria, aumento importante dei casi. Gammaitoni (Unipg): è arrivata anche quarta ondata dell’epidemia 2022

Pubblichiamo, come in altre occasioni, le analisi dello scienziato umbro, docente all'Unipg, Luca Gammaitoni sull'andamento del Covid in Umbria. Buona Lettura.

di Luca Gammaitoni - Fisico Unipg

Puntuale come solo le cose poco gradevoli sanno fare, è arrivata anche la 4a ondata dell’epidemia di questo 2022, anno già di suo non proprio felicissimo.

La curva dei contagi sta evolvendo come avevamo previsto e ci troviamo in questi giorni nella fase di crescita esponenziale. Se le previsioni verranno rispettate (a meno di fatti nuovi sempre in principio possibili come l’emergere di altre varianti) ci attendiamo un massimo della curva verso la fine del mese di Ottobre (curva tratteggiata verde) e una successiva decrescita con coda epidemica che ci porterebbe ad un Natale di bassi contagi e maggiore serenità.

Per adesso prudenza: mascherina in luoghi chiusi e affollati. Vaccino con 4a dose, soprattutto per le persone fragili. P.S. Per favore: non credete a chi dice che “tanto vale ammalarsi chè così uno si immunizza naturalmente”. E’ una sciocchezza: ammalarsi non è mai (mai!) una buona idea. Vacciniamoci piuttosto!