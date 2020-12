Umbria, la presidente Tesei pianta un albero in memoria delle vittime del Covid

Scenario inedito per la tradizionale conferenza di fine anno del presidente della Regione Umbria. In questo 2020 irrimediabilmente segnato dall'emergenza coronavirus, la governatrice Donatella Tesei ha voluto infatti tenerla presso la Sala riunioni 'Rita Levi Montalcini' dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Una sede scelta non casuale, ha spiegato la presidente, a testimonianza del grande impegno dell’esecutivo regionale in campo sanitario in questo 2020 e soprattutto come gesto tangibile e concreto di riconoscenza per lo straordinario lavoro svolto da tutti gli operatori del settore. “Prima della conferenza - ha sottolineato la Tesei - abbiamo piantato fuori l’ospedale di Perugia un albero in memoria delle vittime del Covid, ma anche come segno di gratitudine per tutti gli operatori sanitari e anche come simbolo di forza e resistenza. Caratteristiche che questo leccio, donato da Umbraflor, rappresenta”.