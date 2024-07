Umbria, con l'auto sulla terrazza di una casa

Incidente nel pomeriggio di venerdì a Poscargano, nella città di Terni. Una signora di 84 anni, alla guida di una Fiat Idea, per cause ancora al vaglio ha da prima sfondato una recinzione di una casa, percorrendo venti metri nel giardino salendo poi su un terrazzo e finendo la corsa in una scalinata.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto la donna dall’auto affidandola alle cure del 118. L'intervento ha poi richiesto l'ausilio della autogru per rimettere il veicolo in strada.