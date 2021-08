Trasporti a Gualdo, l'assessore si lamenta: "Ignorati in commissione". Mancini: "Non vi siete mai fatti sentire su criticità del servizio"

L’assessore protesta per la mancata audizione in commissione regionale sulle criticità dei trasporti locali e il presidente della commissione gli risponde per le rime. Un bel duello – d’estate fa notizia anche questo data la carenza di notizie serie – tra l’assessore di Gualdo Tadino Stefano Franceschini e il consigliere regionale della Lega, Valerio Mancini. Colpisce di fioretto il primo: “Il Presidente della seconda commissione regionale Valerio Mancini, che ha convocato Alessio Cinfrignini per BusItalia, Stefano Nodessi per la Regione e Filippo Mario Stirati per il comune di Gubbio …. ma non gli sarà venuta in mente la frase di Marzulliana memoria “fatevi una domanda e datevi una risposta?”...se si chiama Eugubino Gualdese forse un motivo ci sarà ...chissa’ come mai non è stato invitato all’audizione nessuno del comune di Gualdo Tadino boh ...ma a pensar male a volte…”. Seconda stoccata verso l’esponente regionale: “Si è parlato di sicurezza nei trasporti nella tratta Gualdo – Gubbio e non si è interpellato chi ha fatto la maggior parte degli interventi per r stabilire la tranquillità nella tratta ...il comando della Polizia locale di Gualdo Tadino”.

La replica arriva immediata a firma di Valerio Mancini: “Né dagli amministratori né dai cittadini di Gualdo Tadino è pervenuta alcuna richiesta alla Seconda commissione che evidenziasse problematiche connesse al trasporto pubblico locale. Pertanto abbiamo ritenuto che non vi fossero criticità da affrontare nel merito. I cittadini di Gubbio hanno richiesto l’intervento della Commissione e a più riprese, anche a mezzo stampa, ho annunciato un’imminente audizione per affrontare il tema. Qualora anche a Gualdo Tadino avessero riscontrato le stesse problematiche, avrebbero potuto contattarci e avremmo convocato anche gli amministratori della città”. ù

Macini chiude il duello con una sciabolata: “Invito l’assessore Franceschini a non perdere tempo in sterili polemiche a mezzo stampa, come è tradizione a sinistra. Se ha qualche criticità da sottoporre all’attenzione della Commissione, non esiti a contattarci: lo convocheremo con piacere in una delle prossime sedute, per istituire un confronto concreto e risolutivo”. Per la serie basta chiedere! Almeno a parole.