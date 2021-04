IN BREVE Umbria, le fototrappole immortalano il nascondiglio della cocaina in un boschetto

A pochi metri da un albero secolare, in una buca profonda oltre 60 centimetri, aveva nascosto in un secchiello di plastica il suo tesoretto: 150 grammi di cocaina e una cifra intorno ai 7mila euro. C'è stato bisogno delle fototrappola dei Carabinieri Forestali per scoprire dove nascondeva il carico di droga che veniva spacciato nell'area di Amelia, nel ternano. Il blitz nell'area boschiva, adiacente alla casa del pusher, è scattato quando i militari hanno avuto la certezza del nascondiglio. Nei guai è finito un 36enne di san gemini con diversi precedenti specifici.