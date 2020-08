Maltempo in Altotevere, crolli in un palazzetto dello sport e altri edifici danneggiati

Nel pomeriggio di oggi si è registrato il crollo di una porzione del Palazzetto dello sport di Trestina causato, secondo l'amministrazione comunale, dal maltempo che ha interessato il territorio tifernate, determinando la caduta di alberi e danni anche ad altri edifici. Il forte vento che si è abbattuto sul palazzetto dello sport ha provocato il distacco di parte del rivestimento laterale costituito da pannelli prefabbricati e ha creato un’ampia fenditura.

L’amministrazione comunale ha subito programmato un intervento urgente di messa in sicurezza dell’edificio, con l’obiettivo di accelerare il più possibile i tempi di riparazione della struttura. A questo scopo sarà verificata la possibilità di affidare i lavori di ripristino della parete crollata all’impresa già incaricata di eseguire le opere di efficientamento energetico e manutenzione per 100 mila euro previste sull’edificio. Il cantiere che doveva essere aperto in questi giorni per la riqualificazione dell’impianto non è ancora partito e sarà quindi valutata l’opportunità di ricorrere agli strumenti del Codice degli appalti per integrare i lavori già programmati secondo le nuove esigenze che si sono determinate.