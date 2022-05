Umbria, segue il marito e lo chiude a chiave nel bagno del bar per dispetto

Ha seguito il marito per motivi di gelosia, poi lo ha chiuso dentro al bagno di un bar. Denuncia per una 53enne per mano dei carabinieri di Papigno, dopo la denuncia di un uomo di 51 anni. Il reato contestato è di violenza privata.

L’uomo, inconsapevole di essere seguito dalla moglie, è andato in un chioschetto a prendersi una bevanda, chiedendo poi al titolare le chiavi del bagno. Chiavi che ha lasciato appena fuori dalla toilette. La moglie, con la quale i rapporti non sembrano essere idilliaci, vista la scena ha approfittato della circostanza chiudendo la porta del bagno e scappando. L’uomo è stato poi liberato dai vigili del fuoco.