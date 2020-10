Il personaggio | Lo Chef umbro Vissani all'attacco di Conte: "Ha detto non lasceremo indietro nessuno, invece non è vero"

Lo chef umbro, più famoso d'Italia, Gianfranco Vissani è tornato ad attaccare pesantemente il Governo Conte dopo il blocco del servizio serale per i ristoranti. Vissani da Baschi ha rilasciato una intervista questa al programma "Giletti 102.5": “Io sono deluso dalla situazione, innanzitutto ci sono tanti dipendenti che devono ancora prendere la cassa integrazione, inoltre a proposito di queste limitazioni dell’ultimo DPCM volevo dire che il virus non ha orario, arriva quando vuole arrivare. Abbiamo un debito pubblico in tutti i paesi europei che deve essere accantonato e bisogna salvaguardare tutti i cittadini dell’Europa se vogliono uscirne. Bisogna togliere anche le tasse, parliamo del debito pubblico quando abbiamo tolto il virus di mezzo e ci devono dare la possibilità di rimboccarci le maniche e andare avanti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E sulla protesta esplosa in piazza Vissani ha le idee chiare: "Non si deve chiudere, guardate cosa hanno fatto a Torino, Milano, Roma e Napoli, quello che è successo è un sintomo che la gente è stanca e non ha più i soldi per andare avanti. Conte è un bravo ragazzo, ma forse non capisce, ha detto “non lasceremo indietro nessuno”, invece non è vero, ha lasciato indietro tutti. Il 70% degli italiani è stipendiato dallo stato, anche quelli che sono a casa a fare smartworking percepiscono lo stipendio, noi no”.