Il caso del pranzo di tonno avariato a Gubbio, il video-inchiesta delle Iene stasera su Italia 1

Anche Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1, si è mossa per capire cosa sia accaduto in questi ultimi giorni a Gubbio. l servizio andrà in questa sera, martedì 25 ottobre, su Italia 1.

Fake news e realtà che si intrecciano, fino a non riuscire più a scindersi. Audio che rimbalzano da un cellulare all'altro, foto ritoccate e la rabbia di chi si trova in mezzo a qualcosa che ormai ha eco nazionale.

Così nella città di Pietra è arrivato Michele Cordaro, che ha cercato di capire se dopo quel pranzo a base di tonno, ci siano state davvero persone che si sono sentite male, per poi arrivare alle smentite e alle querele.