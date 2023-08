Umbria, casa in pieno centro storico trasformata in un bordello

Smantellata casa di appuntamenti in via Paolo Garofoli, pieno centro storico, a Terni. Da tempo i residenti avevano notato uno strano movimento all’interno del loro cortile condominiale, decidendo così di segnalare la situazione ai carabinieri.

Avviate le indagini, con appostamenti e accertamenti, i militari scoprono così una fitta rete di clienti di un’avviata attività di prostituzione gestita da una donna di 54 anni di origine cinese, con la fiorente attività portata avanti grazie a delle connazionali più giovani.

Nell’immobile in questione sono stati trovati numerosi oggetti utilizzati per soddisfare ogni richiesta dei clienti. La 54enne è stata denunciata per i reati di sfruttamento e di favoreggiamento della prostituzione, oltre a un invito formale a presentarsi in questura per regolarizzare la posizione per la propria permanenza nel territorio italiano.