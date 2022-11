Umbria, ricercato in manette: individuato e arrestato

Deve scontare una condanna per reati contro il patrimonio commessi nel Folignate, i carabinieri lo rintracciano a Stroncone. Intervento dei militari dell’Arma per rintracciare un cittadino tunisino trentenne, destinatario di una misura restrittiva in carcere della procura della Repubblica di Spoleto di settembre 2022.

Il giovane si è reso responsabile negli anni di alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio commessi nel Folignate e sin dalla data dell’emissione della misura faceva perdere volontariamente le proprie tracce.

I carabinieri lo hanno identificato e rintracciato nascosto in una casa di Stroncone. Deve scontare tre anni di carcere.