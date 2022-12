Umbria, rubano una borsa e si danno alla fuga: inseguimento dei carabinieri, tre arresti

Inseguimento dei carabinieri, tre persone finiscono in manette. Si tratta di due uomini e una donna, di origine cubane e colombiana, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Secondo quanto ricostruito, hanno rubato la borsa di una signora che stava facendo la spesa in un supermercato di Orvieto, per poi fuggire in auto.

Sul posto era presente un carabiniere libero dal servizio che ha chiamato i rinforzi e ha iniziato a seguirli. I ladri a un certo punto, trovandosi braccati, hanno lasciato l’auto iniziando a correre nelle campagne del posto, tra i comuni di Ficulle e Fabro. A quel punto anche il carabiniere si è messo sulle loro tracce, riuscendo a bloccarli tutti con l’aiuto dei colleghi.