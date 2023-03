Umbria, cerca di sfuggire ai carabinieri poi sbuca da una siepe e li aggredisce: arrestato

Botte e insulti ai carabinieri, un uomo e una donna finiscono agli arresti domiciliari. È successo un paio di notti fa ad Orvieto quando una pattuglia dei carabinieri ha notato un’auto che procedeva nel senso di marcia contrario a quello dei militari. Al volante della vettura un uomo che – come riconosciuto dai carabinieri – non poteva guidare in quanto gli era stata revocata la patente.

Ne è nato un breve inseguimento fino a quando l’uomo non ha accostato, cercando di dileguarsi fra le stradine circostanti. Dalla vettura sono scesi anche un altro uomo e una donna che ha iniziato ad ingiuriare i carabinieri che li stavano identificando.

Nel frattempo, da una siepe è sbucato l’uomo che poco prima si era dato alla fuga e che si è scagliato contro i carabinieri colpendone uno con una gomitata al volto. Al parapiglia si è aggiunta anche la donna tanto che i militari hanno dovuto chiedere rinforzi.

Sedata la rissa, tutti sono finiti al pronto soccorso dove sono state ultimate le procedure di identificazione e dove, su disposizione della procura della Repubblica di Terni, l’uomo e la donna sono stati arrestati con le accuse di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo e la donna, come disposto dall’autorità giudiziaria di Terni, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.