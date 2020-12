Capodanno salta la diretta in Umbria della trasmissione L'anno che Verrà di Rai

Come era tutto previsto dopo polemiche e nuovo Dpcm del Governo: Rai 1 realizzerà la serata di Capodanno, "L'anno che verrà", negli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ a Roma e non all'interno delle acciaierie di Terni; una location che rispondeva alle misure di sicurezza e prevenzione adottate, trattandosi di uno spazio all'aperto ma circoscritto.

Il Capodanno in Umbria era frutto di una collaborazione tra Rai e Regione Umbria: “L'intesa tra Rai e Regione Umbria proseguirà comunque con l'elaborazione di una convenzione per la produzione e la diffusione di contenuti di servizio pubblico per far conoscere una terra ricca di arte, storia ed eccellenze. Per il Capodanno di Rai Uno in Umbria appuntamento solo rinviato al prossimo anno”.

Lo dichiarano il direttore di Rai1, Stefano Coletta e Paola Agabiti, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Umbria. La massima sicurezza e la tutela della salute di lavoratori e artisti sono stati sin dal primo momento dell'emergenza Covid-19 elementi fondamentali del nostro operato, a tutti i livelli. Quest'anno la serata del 31 dicembre sarà particolare per tutte le famiglie, dopo tanti di difficoltà. Per questo avremmo voluto offrirgli uno spettacolo diverso, mettendo al centro il lavoro e le sue declinazioni”.