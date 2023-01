Umbria, caos e violenza in Tribunale: detenuto minaccia magistrati, picchia due agenti e viene espulso dall'aula

Mattinata ad alta tensione nel Palazzo di Giustizia di Terni dove un detenuto violento ha minacciato magistrati e colpito due agenti della penitenziaria. Protagonista un gambiana, ristretto per spaccio di sostanza stupefacente, che ha iniziato a protestare nell’aula delle udienze penali posta al primo piano del tribunale di Terni.

Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, ha denunciato il fattaccio: “Il ristretto è andato in escandescenza durante l’udienza, assumendo un tono ed un atteggiamento sempre più aggressivo, e a nulla sono servite le parole rassicuranti da parte del Giudice. Ha continuato ad inveire proprio contro il magistrato e le Forze di Polizia presenti, tanto che il giudice ne ha disposto l’allontanamento dall’aula. A fatica, a dire il vero, perché ha tentato in tutti i modi di non farsi accompagnare all’esterno. E neppure si è calmato quando il giudice lo ha successivamente raggiunto nella stanza dov’era per rasserenarlo. Si è reso necessario quindi accompagnarlo sul furgone per il rientro in carcere, ma egli continuava a scalpitare ed a inveire, tanto che due poliziotti sono rimasti contusi. Solo grazie al tempestivo intervento di quest'ultimi, il detenuto veniva contenuto e riportato alla calma. A seguito di tale evento, le due unità di polizia penitenziaria che erano addetti alla scorta hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari”.