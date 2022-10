In meno di un'ora Marilù, vigile del fuoco a quattro zampe, ritrova il cercatore di funghi disperso

C'è voluto poco più di un'ora a Marilù e al suo fiuto infallibile per ritrovare un cercatore di funghi che nel corso della mattina di oggi si era perso. Marilù è un meraviglioso vigili del fuoco a quattro zampe che fa parte delle Unità Cinofile del nucleo regionale VVF Umbria. L'allarme era scattato intorno alle 15.20 ed era stata allertata la squadra del Distaccamento di Città di Castello per ricercare una persona in località Marcignano nel comune di Monte S.Maria Tiberina. Si trattava di un uomo di 74 anni che si era allontanato da un altro cercatore che era tornato regolarmente alla sua auto. Dopo circa un'ora, come già scritto, Marilú è riuscita ad arrivare al disperso ed ha allertato il suo conduttore per raggiungere la posizione. Il 74enne era affaticato ma in buone condizioni.